تعرف على أسباب إلغاء رخص المحال العامة وفقا للقانون الجديد

حددت الاشتراطات والضوابط العامة لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019، أنه لا يتم إغلاق المحل إداريًا، إلا بعد إنذار المسؤول عن المحال المرخص بها بالغلق الإداري بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوي الشأن.

- ويجوز إلغاء رخصة المحل العام في أي من الأحوال الآتية:

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتا.

- إذا أجري تعديلا في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة.

- إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال ذات العام.

وفي جميع الأحوال، يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار.