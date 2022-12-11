نمو إيرادات صناعة الألياف الكيميائية في الصين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام

أظهرت بيانات رسمية في الصين، أن صناعة الألياف الكيميائية سجلت نموا في إيراداتها التشغيلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاحد.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات الرئيسية التي يبلغ حجم الإيرادات السنوية لكل منها 20 مليون يوان (نحو 87ر2 مليون دولار أمريكي) على الأقل في القطاع، حققت مكاسب بلغت 8ر903 مليار يوان خلال الفترة بين يناير وحتى أكتوبر، بزيادة نسبتها 8ر6 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة أنه على الرغم من ذلك، قفزت الأرباح الإجمالية في القطاع بنسبة 5ر65% عن العام السابق، لتصل إلى 19 مليار يوان.

وبلغ إجمالي حجم إنتاج القطاع خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، 25ر56 مليون طن، بزيادة نسبتها 4ر0% على أساس سنوي، بحسب بيانات الوزارة.