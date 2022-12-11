أستاذ علاقات دولية: الوزراء عليهم الخروج بصفة دورية للحديث مع المواطنين

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحكومة لم تتمكن من توصيل المعلومات بصورة كافية للمواطنين، خلال الأزمة الخاصة بحرب روسيا وأوكرانيا، مشددًا على أهمية خروج الوزراء بصفة دورية، للحديث مع المواطن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المتحدثين الرسميين عليهم الخروج بصورة دورية للحديث في مختلف وسائل الإعلام، قائلًا إن الوقوف على التفاصيل يبث رسائل الأمل والطمأنينة.

وأشار إلى أن كلامه لا يعني تقديم صورة مغايرة للواقع والحديث عنها أمام المواطن، موضحًا أن الفكرة مرتبطة بعدم ترك الساحة لمنصات المعارضة، التي تستهدف الرأي العام بمعلومات مغلوطة.

ونوه أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن المواطن لا يستمع إلى حديث رئيس الوزراء، إلا في المؤتمر الصحفي المنعقد بصورة أسبوعية، مشيرًا إلى أهمية إرسال رسائل مباشرة للمواطن بصورة دورية.

وذكر أن حديث رئيس الحكومة الأخير عن الآليات المستخدمة لضبط الأسواق، شهد هجومًا من المواطنين، منوهًا إلى عدم وجود مسمى لضبط السوق بصورة كاملة، عن طريق استخدام آليات بعينها.