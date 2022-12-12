السجن المشدد 15 عاما لمتهم بحيازة 6 كيلو حشيش في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الأحد، "ع.ع.ع"، عامل بمزرعة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط؛ لاتهامه بحيازة 60 طربة حشيش تزن 6 كيلو حشيش، وذلك في القضية المقيدة برقم 18342 لسنة 2022 جنايات ثانٍ الرمل.

وتعود وقائع القضية، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش -على نطاق واسع- وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية كبيرة من مخدر الحشيش على عملائه في نطاق دائرة القسم، مستخدمًا سيارة في عملية الترويج.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، تم عمل كمين للمتهم، حيث ألقي القبض عليه مستقلًا سيارة في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وبداخلها جوال بلاستيكي وبفض محتوياته تبين وجود 60 طربه لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لاستخدامها في عملة الترويج والبيع.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حُكمها المُقدم بعضوية المستشارين: محمود عيسي سراج الدين، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز.