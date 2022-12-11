5 وفيات و28 مصابا في حادث مروري مروع بأفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 28 آخرون، اليوم الأحد، إثر انقلاب حافلة ركاب كانت تقلهم على طريق في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز شمالي أفغانستان.

وقال شاهد عيان يدعى حاجي خنزادا نورزاي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "توفي 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 28 آخرون إثر انقلاب حافلة ركاب على الطريق السريع في منطقة علي آباد بمقاطعة قندوز".

وأضاف أن "الحادث وقع حوالي الساعة 2:00 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي).

وأشار إلى أن "الحافلة كانت في طريقها من كابول إلى قندوز".

وتعاني أفغانستان من كثرة حوادث السير بسبب حالة الطرق المتردية والصيانة المحدودة للمركبات والقيادة المتهورة وعدم احترام قوانين المرور.