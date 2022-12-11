روسيا: الاتحاد الأوروبي خطط منذ سنوات للوضع المتوتر في كوسوفو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاتحاد الأوروبي خطط منذ سنوات لما سمته "الوضع الحالي المتوتر" في كوسوفو.

وكتبت زاخاروفا في منشور، معلّقة على كلمات رئيسة الوزراء الصربية، آنا برنابيتش، بأن البلاد على وشك الحرب بشأن كوسوفو بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي، قائلة: "لماذا هو تقاعس.. هذا هو بالضبط الوضع الذي كان يهيئ له الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي منذ سنوات".

وكان الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش قد أعلن أمس السبت، أن قيادة البلاد سترسل طلبا رسميا إلى قيادة بعثة قوة كوسوفو التابعة لحلف شمال الأطلسي لنشر الشرطة والجيش الصربيين في كوسوفو وميتوهيا.

من جهتها قالت إيلينا جوسكوفا، رئيسة مركز دراسة أزمة البلقان الحديثة في معهد الدراسات السلافية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إن الوضع في كوسوفو وميتوهيا قد يتصاعد إلى نزاع مسلح قبل العام الجديد، إذا لم تبدأ الهياكل الأوروبية والأمم المتحدة في حل هذه المشكلة في المستقبل القريب.