مسؤول بارز بالحزب الحاكم الياباني يدعو لمزيد من التنسيق بين اليابان وتايوان وأمريكا

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دعا هاجيودا كوشي، المسؤول البارز بالحزب الديمقراطي الياباني الحاكم لمزيد من التنسيق بين اليابان وتايوان والولايات المتحدة، في الوقت الذي تكثف فيه الصين من الضغط العسكري على تايوان.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" أن كوشي أدلى بهذا التصريح أثناء حديثه في اجتماع في تايوان اليوم الأحد.

وأشار كوشي إلى تصريحات لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي بأن وجود حالة طوارئ تتعلق بتايوان يعني وضع طارئ بالنسبة لليابان والتحالف بين اليابان وأمريكا.

وأشار كوشي إلى أن اليابان تعتزم تعزيز قدراتها الدفاعية بصورة كبيرة خلال الخمسة أعوام المقبلة، حيث سوف ترفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوي مماثل لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أي نحو 2% أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار كوشي إلى أن أعضاء حزبه يدرسون سبل تأمين مصادر دخل مستقرة، تشمل زيادة الضرائب.

يشار إلى أن كوشي هو أول مسؤول بالحزب الحاكم يزور تايوان منذ 19 عاما.