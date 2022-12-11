وزير الخارجية العراقي يدعو النرويج إلى إعادة فتح سفارتها في بغداد

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، النرويج إلى إعادة فتح سفارتها في بغداد، لتأثيره الإيجابي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت الخارجية العراقية -في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن ذلك جاء خلال استقبال حسين لسفير النرويج غير المُقيم لدى العراق أسبن إيفينت ليندبيك، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تحقق تطلعات الشعبين.

وأشار حسين إلى ضرورة إعادة تفعيل اللجنة العراقية - النرويجية المشتركة بين البلدين التي تم توقيعها عام 1979، وتفعيل مذكرات التفاهم وملفات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين.

من جانبه، أكد السفير النرويجي رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية، وتوطيد التعاون المُشترَك بما يحقق الازدهار والرخاء للبلدين، موجها دعوة لوزير الخارجية العراقي لزيارة أوسلو والمُشارَكة في مُنتدى أوسلو المُزمعُ عقده في شهر يونيو القادم.

وأشاد السفير أسبن بدور العراق في تقريب وجهات النظر في المنطقة، وبجهوده في مُكافحة الفساد وتقديم خدمات جادة للشعب العراقي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الوضع الإقليمي ودور العراق في تخفيف التوتر الإقليمي في المنطقة، وتطرقا إلى انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية المزمع انعقادها في عمان في شهر فبراير 2023، والدعوات التي وجهت للدول ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية من ضمنها الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية.