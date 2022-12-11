محمد صلاح مديرا فنيا لـ إيسترن كومباني

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استقر مجلس إدارة فريق إيسترن كومباني، على تعيين محمد صلاح، مديرا فنيا للفريق، خلفا لهشام زكريا الذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وتعرض إيسترن كومباني للهزيمة في آخر مباراتين، الأمر الذي جعل هشام زكريا المدير الفني للفريق يتقدم باعتذار للإدارة عن استكمال مهامه الفنية.

وضم التشكيل الجديد للجهاز الفني لإيسترن كومباني، بقيادة محمد صلاح، بالجهاز المعاون كلا من تامر عبد الحكيم وحسام عبد الجواد مدربا عام وأبو سريع سيد مدرب حراس، مع الابقاء على الجهازين الإداري والطبي.

ويستعد إيسترن كومباني لمواجهة زد ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة والمقرر لها في 16 ديسمبر.