مادورو يوجه فريقه الاقتصادي للدفاع عن عملة البلاد

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وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو فريقه الاقتصادي لاتخاذ إجراءات للدفاع عن عملة البوليفار بعد تسجيلها هبوطا شديدا أمام الدولار الشهر الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكتب مادورو عبر موقع تويتر أن حكومته التي تواجه هجوما من "الدولار المجرم" ستتحرك لحماية سعر الصرف الرسمي قبل العطلات. وألقى باللائمة على مجموعات إجرامية في ميامي في انحدار البوليفار.

وأفاد موقع "مونيتور دولار" الإلكتروني الذي يرصد سعر الصرف بأن البوليفار فقد نحو 29 % من قيمته أمام الدولار الشهر الجاري في سوق تداول العملات الموازية، وسط زيادة الطلب على الدولار وزيادة الإنفاق الحكومي.

وهبط البوليفار في سوق تداول العملات الرسمية نحو 21 % الشهر الجاري إلى 14 بوليفار مقابل الدولار. وزاد البنك المركزي الأسبوع الجاري من تكرار مبيعات العملة الصعبة للسوق.