مصادرة 2 طن أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية

صادرت مباحث التموين بالغربية، 2 طن أسمدة زراعية مدعمة، مهربة للبيع في السوق السوداء، داخل مخزن لتجارة المبيدات والأسمدة الزراعية، بغرض التربح ماليا بدون وجه حق.



وتلقى العميد إيهاب عبد الحليم مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا بضبط مالك أحد مخازن تجارة المبيدات والأسمدة الزراعية؛ لحيازته 2 طن أسمدة زراعية مدعمة والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية والمخصص صرفها للحيازات الزراعية، وتم تجميعها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستفيداً من فارق الأسعار.



وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وإخطرت النيابة المختصة لتجري شؤونها.