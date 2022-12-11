 ولايات برازيلية تتحرك لزيادة الضرائب مما قد يتسبب في ارتفاع التضخم - بوابة الشروق
الأحد 11 ديسمبر 2022 11:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

ولايات برازيلية تتحرك لزيادة الضرائب مما قد يتسبب في ارتفاع التضخم

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:03 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:03 م

يضغط النواب في أربع ولايات برازيلية على الأقل لزيادة الضرائب على السلع والخدمات، في خطوة يحذر المحللون من أنها قد ترفع التضخم.

ووافقت ولايات بارا وبارانا وبياوي وسيرجيبي على مشروعات قوانين لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، وفقا لتقارير من صحيفة فالور المحلية. وتركز بعض مشروعات القوانين على أسعار البنزين، ولا يزال الكثير منها بحاجة إلى أن يتم التوقيع عليها لتصبح قوانين. وتناقش ولايتا أمازوناس وألاجواس اتخاذ تدابير مماثلة.

وتحاول الولايات البرازيلية تعويض بعض الدخل المفقود بعدما خفض ، قانون الانفاق والذى تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات والذي أقره الرئيس المنتهية ولايته جاير بولسونارو، العديد من الضرائب مع زيادة الأموال للفقراء، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وشمل القانون، الذي تمت الموافقة عليه قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، تقديم مساعدات نقدية للسائقين وتعويضات للولايات التي قبلت إلغاء ضرائب الوقود.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك