الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للجبال: المرأة تحرك الجبال

احتفلت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، باليوم العالمي للجبال، وهو يوم 11 ديسمبر، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة "يوماً دولياً للجبال" اعتباراً من عام 2003؛ بهدف خلق الوعي بأهمية الجبال في الحياة، وذلك بعد إعلان 2002 عام الأمم المتحدة الدولية للجبال.

وفي احتفال هذا العام، سلطت الأمم المتحدة احتفالها على المرأة الريفية في المناطق الجبلية التي تضطلع بدور أساسي في صون التنوع البيولوجي والأمن المائي والغذائي وحماية البيئة وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الجبلية، فغالبًا ما يضطلعن بدور المدبّرات الأساسيات للموارد الجبلية، وحاميات للتنوع البيولوجي، وحارسات للمعارف التقليدية، والمؤتمنات على الثقافات المحلية والخبيرات في الطب التقليدي.

وقالت إن الفرص الاقتصادية المحدودة وتدهور الأراضي بصورة متزايدة إلى جانب آثار تغير المناخ ونقص الاستثمارات في الزراعة في المناطق الجبلية والتنمية الريفية دفعت الرجال إلى الهجرة بحثًا عن سبل عيش بديلة. ولذلك، تولّت النساء الكثير من المهام التي كان الرجال يضطلعون بها في السابق، ولكن من دون التمتّع بنفس الوضع القانوني وقوة اتخاذ القرارات والانتفاع بالتدريب والخدمات والموارد، في أغلب الأحيان.

وأوضحت أن اليوم الدولي للجبال، الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "المرأة تحرك الجبال"، يعد فرصةً للتوعية بضرورة تمكين المرأة الجبلية لتفعيل مشاركتها في عمليات صنع القرار ولتعزيز قدرتها على التحكم بشكل أكبر بالموارد الإنتاجية.