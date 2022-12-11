مصرع ربة منزل سقطت من الدور التاسع في بنها بالقليوبية

شهدت منطقة الفلل دائرة قسم ثانِ بنها بمحافظة القليوبية، مصرع ربة منزل بعد سقوطها من شرفة شقة أخيها بالدور التاسع، ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مأمور قسم ثانٍ بنها، إشارة بمصرع ربه منزل؛ إثر سقوطها من الطابق التاسع من شرفة منزل أخيها.



وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل، أسفل العقار وبالفحص تبين أنها سيدة أربعينية، وترتدي كامل ملابسها، ومصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقلها إلى مستشفى بنها التعليمي لإسعافها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها، والنيابة العامة تباشر التحقيقات.



فيما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة مصرع ربة منزل، حيث تسبب سقوطها تهشم سيارة ملاكي بسبب قوة السقوط.



وأوضحت تحريات رجال المباحث، أن المتوفاة تدعى "ن. أ .م .م"، 48 سنة، ومقيمة دائرة قسم ثانٍ بنها، مع زوجها ولديها ولدين وبنت وكانت تمر بحالة نفسية سيئة.



وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثة وإعداد تقرير للطب الشرعي ومعاينة السيارة التي تهشمت في الواقعة.