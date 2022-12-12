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تركيا تعلن عزمها على تعزيز تعاونها مع الجزائر لتكريس السلم والاستقرار

الجزائر - د ب أ
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:57 م | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:57 م

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، عزم بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر، خاصة في الملفات ذات الصلة بتكريس السلم والاستقرار.

وأوضح تشاووش أوغلو، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عقب استقباله من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى القضايا الاقليمية، ومن بينها الوضع في ليبيا.

وأضاف بالقول: "نحن عازمون على تعزيز تعاوننا والارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أرفع مستوى, خاصة فيما يتعلق بتكريس السلم والاستقرار في المنطقة".

كما أشار إلى أنه استمع إلى آراء الرئيس الجزائري بخصوص الملف الليبي، مبرزا ما وصفه بـ "الاسهامات الإيجابية التي قدمتها الجزائر فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية".

وثمن الوزير التركي، الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل القضية الفلسطينية، لافتا أن تركيا "لديها توافق تام مع الجزائر بهذا الخصوص".

وكشف تشاووش أوغلو، أن الرئيس تبون، وجه دعوة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر.

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