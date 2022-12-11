 الإسكان الاجتماعي: 470 ألف أسرة استفادت من مشروعات الصندوق بنهاية يونيو الماضي - بوابة الشروق
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الإسكان الاجتماعي: 470 ألف أسرة استفادت من مشروعات الصندوق بنهاية يونيو الماضي

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 11 ديسمبر 2022 - 11:00 ص

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي حقق تقدمًا كبيرًا منذ بداية تطبيقه عام 2015 من أجل تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وحتى يونيو الماضي تم توفير وحدات سكنية لأكثر من 470 ألف أسرة من محدودي الدخل في كافة محافظات مصر، والإسهام في تعزيز الشمول الاجتماعي للشباب.ط

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لبحث تطورات تنفيذ برنامج تمويل الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت عبدالحميد، أن 75% من المستفيدين من الشباب تقل أعمارهم عن 45 سنة منهم 51% أقل من 30 عامًا، إلى جانب منح أولوية للسيدات والتي بلغت نسبتهم 23%؜ من المستفيدين وكما تتبوأ السيدات 42% من المناصب القيادية بالصندوق تعزيزا لمبدأ المساواة بين الجنسين.

وأشادت بالتعاون الوثيق مع وزارة التعاون الدولي، وفريق عمل مجموعة البنك الدولي من أجل إنجاح هذا البرنامج، الذي عزز قدرات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، فضلا عن إتاحة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي وقطاع التشييد والبناء في تنفيذه ودعم جهود التنمية في مصر من خلال قيام القطاع القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي بتمويل كافة المستفيدين، وكذلك إشراك المطورين من القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ضمن البرنامج، كما عمل على تعزيز القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال سياسات فعالة وشفافية لدعم الفئات الأقل دخلًا لاسيما النساء والشباب.


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