إقبال كثيف في الساعات الأخيرة بلجان الوادي الجديد في اليوم الثاني من التصويت بالانتخابات الرئاسية

شهدت 82 لجنة فرعية بعدد 67 مركزا انتخابيا على مستوى 5 لجان عامة بمراكز محافظة الوادي الجديد، تزايد واقبال من جانب المواطنين في الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الثانى من الإنتخابات الرئاسية التى تستمر حتى غد الثلاثاء، لاستقبال نحو 188 ألف و12 ناخبا مقيدين بالكشوف الانتخابية بالمحافظة، بجانب تخصيص نحو 7 لجان للوافدين بواقع لجنة بمركز الخارجة، ولجنتين بمركز الداخلة ومنطقة شرق العوينات التى تضم عدد كبير من الوافدين العاملين بالشركات الاستثمارية الزراعية، ولجنتين بمركز الفرافرة، ولجنة بمركز بلاط، ولجنة بمركز باريس، وذلك بإشراف المستشار محمد عبدالحافظ، رئيس الإستئناف ومحكمة الوادي الجديد الإبتدائية، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية بالوادى الجديد.

وقال إسلام ابوالحسن، امين تنظيم حزب حماة الوطن بالوادى الجديد، على متابعة سير وانتظام العملية الإنتخابية باللجان المختلفة، مؤكدا أن اليوم الثانى يشهد إقبال كثيف من جانب المواطنين للتصويت في الإنتخابات الرئاسية، وهو دليل على مدى وعى وإدراك المواطنين بالوادى الجديد.

وقال إن المشهد مبهج في جميع اللجان بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وتم المرور على جميع لجان مركزى بلاط والداخلة والخروج والمشاركة بكثافة أمر مشرف، مؤكدا استمرار المشاركة من جميع فئات المجتمع سيدات ورجال وكبار سن وذوى الهمم.

وفي سياق متصل، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة، والمرتبط إلكترونيا مع المراكز يواصلان المتابعة على مدار الساعة منذ إنطلاق التصويت باليوم الثانى، بجانب تواجد ممثلي كافة الجهات المعنية داخل المركز للمتابعة وحل أى مشكلات أو طوارئ خلال سير العملية الانتخابية.