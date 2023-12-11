قال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن ما يحدث للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمر غير مسبوق، محذرا من أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أنه لم يكن من الممكن تنظيم المهرجان هذا العام إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون.



وتابع: «المهرجان فيه فرحة بالأفلام وفرحة بالمشاركة.. هذا الأمر لم يكن بالإمكان أن يتم في ظل الظروف الراهنة (التي يواجهها الشعب الفلسطيني)».



وأشار إلى أنّ تأجيل انعقاد المهرجان للعام المقبل كلّف خسائر ضخمة، لا سيما كان قد تمّ التعاقد على الأفلام التي استئجارها للمشاركة، ومن ثم عملوا على تحجيم الخسائر قدر المستطاع.



وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قد قررت تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر، وذلك على إثر العدوان الإسرائيلي على غزة.