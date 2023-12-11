اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بحصوله على جائزة أفضل ناد في إفريقيا

حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على تهنئة النادي الأهلي بحصوله على جائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، وذلك خلال حفل الكاف، الجاري مساء اليوم الإثنين، في مراكش المغربية.

وجاء في بيان رسمي من اتحاد الكرة: "الاتحاد المصري لكرة القدم، يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وتُوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق في إفريقيا خلال عام 2023، بعد منافسة مع ناديي الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل السوبر ليج.

وتسلم الجائزة ممثلًا عن النادي الأهلي، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأحمر، الذي حرص على توجيه الشكر لكل من قام بالتصويت لصالح الأحمر في الاستفتاء.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تُوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، كما نجح في التأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي الممتاز، بالإضافة للتتويج بـ 4 بطولات محلية.