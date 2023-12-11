تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، عدداً من اللجان والمقار الانتخابية بدائرة مركز ومدينة سمسطا،في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024، والتي كانت قد بدأت أمس داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تشمل 497 لجنة فرعية داخل 450 مقراً انتخابياً، بجانب 4 لجان للمغتربين والوافدين.

وتابع نائب المحافظ، سير أعمال التصويت والاقتراع في يومها الثاني؛ للاطمئنان على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لتسهيل إجراء العملية الانتخابية، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات، وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للانتخابات الرئاسية، ومستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار نائب المحافظ إلى استمرار المتابعة لسير العملية الانتخابية "تحت إشراف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "سواء من خلال مركز السيطرة الموحد بالديوان العام أو ميدانياً من خلال الجولات والمرور على اللجان، فضلاُ عن التواصل المستمر بين مركز السيطرة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات؛ لتذليل أية معوقات واستمرار توافر التيسيرات اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع على غرار اليوم الأول، والتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ، وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

رافق نائب المحافظ خلال زيارته لمركز ومدينة سمسطا كل من: نشأت معبد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا، الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ونواب رئيس المدينة وبعض التنفيذيين بالوحدة المحلية.