بهاء الدين أبو شقة: اليوم الأول لانتخابات الرئاسة استحضر مشهد ثورة 30 يونيو

قال النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إنّ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية هو استحضار للمشهد الذي عرفه العالم في ثورة 30 يونيو في 2013.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن إرادة المصريين هي الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تُحاك ضد الدولة.

وأوضح أنه عندما تتعرض الدولة للخطر فإن الشعب المصري يقف على قلب راجل واحد لحمايتها، مؤكدا أن الحضور المكثف في الانتخابات الرئاسية هو رسالة واضحة وقوية وأمينة.

وشدد على أن المصريين عليهم انتخاب من يرونه قادرا على حماية الأمن القومي للوطن ويحمي الحدود من أي خطر، لا سيما في ظل اندلاع أشرس مؤامرات حروب الجيلين الرابع والخامس.

وأكّد أن الإقبال بين المصريين على الانتخابات الرئاسية كان متنوعا بين مختلف الفئات بما في ذلك المشاركة الملحوظة للمرأة والشباب.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».