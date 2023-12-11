الحرب في غزة تتصدر البحث في الأخبار عبر جوجل لعام 2023

نشر عملاق التكنولوجيا "جوجل"، اليوم الاثنين، تقريرًا حول أبرز عمليات البحث التي شهدها على مدار عام 2023، والتي تضمنت أحداث بارزة من أخبار مأساوية تحمل تداعيات على مستوى العالم إلى فقدان شخصيات محبوبة، وأحداث أخرى.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن الحرب في غزة تصدرت اتجاهات الأخبار لعام 2023، وفقا لبيانات "جوجل" العالمية، تبعتها عمليات البحث المرتبطة بحادث انفجار الغواصة تيتان التي خرجت في رحلة استكشافية لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك في يونيو الماضي، وكذلك الزلازل المدمرة التي شهدتها تركيا وسوريا في فبراير.

كما كان لاعب كرة القدم الأمريكية دامار هاملين الشخصية الأكثر بحثاً على جوجل هذا العام، حيث تعرض لسكتة قلبية جعلته قريبا من الموت في الملعب خلال مباراة في يناير.

وفي المركز التالي الممثل الأمريكي جيريمي رينر، الذي نجا من حادث كاسحة ثلج خطير مطلع العام.

كما تصدر كل من الممثل الأمريكي الكندي ماثيو بيري والمغنية والممثلة الأمريكية تينا تيرنر عمليات البحث بين أبرز الأشخاص الذين رحلوا عن العالم.

وفي عالم الترفيه، هيمن فيلم "باربي" على عمليات البحث عبر جوجل المتعلقة بالأفلام لهذا العام، تبعه فيلم "أوبنهايمر"، وفيلم التشويق الهندي "جوان".

أما عن المسلسلات، كان "ذا لاست أوف أس"، و"وينزداي" و"جيني وجورجيا" أبرز ثلاث عروض رائجة لعام 2023.

ويمكن العثور على مزيد من البيانات، بما في ذلك القوائم الخاصة بكل دولة والاتجاهات من سنوات سابقة في أرشيف البحث الخاص بجوجل. وتقول الشركة إنها جمعة نتائج البحث خلال عام 2023 في الفترة من مطلع يناير وحتى 27 نوفمبر الماضي.

وليست جوجل وحدها التي تنشر بيانات سنوية مع الاقتراب من نهاية عام 2023، حيث أصدرت "ويكيبيديا"، على سبيل المثال، قائمة بالمدخلات الأكثر مشاهدة خلال العام والتي تصدرها "شات جي بي تي".