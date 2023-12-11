فتحت جميع اللجان المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، اليوم الاثنين، مراكز الاقتراع أمام المواطنين، عقب فك الشمع الأحمر من على صناديق الاقتراع في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة 9 صباحًا.



ورصدت "الشروق" إقبالا ملحوظًا من الناخبين أمام مدرسة محمد حلمي مراد الإبتدائية، والتي تضم اللجنة رقم 6 ويترأسها المستشار أحمد حيدر، الرئيس بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، وقوامها 9 آلاف و993 ناخبًا.



وكانت الأجهزة الأمنية عملت عشية أمس الأحد على تأمين مقار مراكز الاقتراع؛ بإغلاقها تمهيدًا لإعادة فتحها اليوم، وذلك لاستكمال الناخبين عميلة الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات المقرر لها أن تنتهي الساعة 9 مساء غدٍ الثلاثاء.



وتستقبل لجان الاقتراع في الإسكندرية، المواطنين المقيدين بالجداول الانتخابية؛ للإدلاء بأصواتهم وعددهم 4.3 مليون شخص، داخل 351 مركزًا انتخابيًا، تضم 533 لجنة فرعية، منها 36 لجنة للوافدين، وتشرف عليهم 18 لجنة رئيسية، مُقسمة على 9 أحياء بجانب مركز ومدينة برج العرب، تتابعهم اللجنة العامة، حيث تعمل منذ الساعة 9 صباحًا، وحتى 9 مساءً، تخللهم ساعة من 3 إلى 4 عصرًا للاستراحة، ولمدة 3 أيام متتالية.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين وهم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز "النجمة"، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز "الشمس"، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز "النخلة"، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز "السُلم".