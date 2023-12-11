الكاس يعلن بداية مشواره في القيادة الفنية لمنتخب 2008

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نشر أحمد الكاس، نجم الكرة المصرية السابق، صورًا من المران الأول له في القيادة الفنية للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2008.

وكتب أحمد الكاس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم "إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً"، علي بركة الله أبدأ مشواري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر 2008.. دعواتكم».

ويعاون الكاس في المنتخب محمد إبراهيم وأحمد رؤوف وأحمد فوزى، وأيمن حافظ المدير الإداري.

ويواصل منتخب 2008 تدريباته في معسكره المغلق المقام بالإسكندرية تحت قيادة أحمد الكاس، في أول تجمعات المنتخب .

واختار الجهاز الفني للمعسكر المغلق 37 لاعبا كمجموعة أولى، ثم المجموعة الثانية 35 لاعبًا والذين ينتظمون في المعسكر المغلق في الساعة الرابعة غدا الثلاثاء.

ويخوض منتخب مصر علي هامش المعسكر المغلق تجارب ودية مع منتخب الإسكندرية مواليد 2007.