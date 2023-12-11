النائب أحمد مقلد: أرجح استمرار الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية حتى اللحظة الأخيرة

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية سيستمر حتى نهاية اللحظة الأخيرة من الانتخابات.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «dmc»، ضمن تغطيتها لانتخابات رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، أن هذا الإقبال الكثيف يؤكد أن هناك استيعابا كاملا للأزمات الإقليمية والدولية.

وأوضح أنّ المحيط الإقليمي للدولة يعتبر ملتهبا وذلك جراء أزمتي ليبيا والسودان، بجانب الأزمة الإنسانية الخطيرة في فلسطين.

وأشار إلى أنّ موقف الدولة المصرية إزاء هذه الأزمات كان ثابتا وكاشفا، مع التمسك بالثوابت كما جرى في التعامل مع أزمة غزة والوقوف أمام المخططات الإسرائيلية التي رمت لتصفية القضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن الشعب المصري استوعب ما حدث في السودان من نزاع في الفترة الماضية، وما أفرزه ذلك من مجيء ملايين المواطنين إلى مصر، وجرى التعامل معهم كضيوف، مع استيعاب تبعات الأزمة في ليبيا كذلك.

ونوه بأن الشعب المصري استوعب كذلك الأزمات على مستوى العالم من حروب وأزمات، كان لها الكثير من التداعيات.

وتتواصل عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».