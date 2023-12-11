مدير أمن أسوان يطمئن على سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

قام اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان، بتفقد عدد من اللجان بمدينتي دراو وكوم أمبو، وذلك في إطار الاطمئنان على سير العملية الانتخابية داخل اللجان.

وكان عدد كبير من السيدات وكبار السن بمدن كوم أمبو وأسوان ودراو توافدوا على اللجان.

جدير بالذكر يصل عدد الناخبين إلى مليون و89 ألفا و664 ناخبا، موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.