تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني داخل مصر في التاسعة صباح الاثنين، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2023.

وأوضح القانون وقرارات الهيئة الوطنية الإجراءات التي يفتتح بها رئيس اللجنة اليوم الثاني للتصويت، وهي كالتالي.

قبل فتح اللجنة يتأكد رئيسها من سلامة أقفال مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع، في حضور وكلاء أو مندوبي كل مرشح حال وجودهم، والمسئول عن قوات التأمين.

ويفض رئيس اللجنة الأختام ويفتح اللجنة، ثم يتأكد من سلامة النوافذ والصناديق.

في حالة عدم سلامة الأختام وأقفال صناديق الاقتراع؛ يثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة، وتخطر اللجنة العامة على الفور.

يتم استعمال صندوق جديد آخر، وتبدأ عملية الاقتراع، مع التحفظ على صناديق الاقتراع المشكوك في سلامتها سالفة الذكر، لحين صدور قرار بشأنها من اللجنة العامة وإخطار لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية بذلك.

قبل بدء الاقتراع يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتأكد من سلامة دفاتر الاقتراع وكافة أوراق ومحاضر اللجنة.

مطابقة الأرقام المسلسلة للأقفال البلاستيكية لصندوق الاقتراع مع الثابت بمحضر إجراءات اللجنة، وفض القفل البلاستيكي الخاص بفتحة الصندوق فقط.

تبدأ عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً، وتتّبع ذات الإجراءات التي تم اتباعها في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً.

غلق مقر اللجنة، أو مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الثاني، اتباع ذات إجراءات غلق مقر اللجنة أو مقر حفظ صندوق الاقتراع لليوم الأول.

ويثبت كل ذلك بمحضر إجراءات غلق مقر حفظ صندوق الاقتراع في اليوم الثاني، ويوقع رئيس اللجنة وأمينها ومن تواجد من وكلاء أو مندوبي المرشحين، ومسؤول التأمين، على المحضر المشار إليه.

- وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

- المرشحون

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».