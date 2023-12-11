حملة السيسي: ندعو الناخب لتحكيم ضميره وانتخاب مرشحنا نظرا لإنجازاته وتاريخه

وجه النائب عصام هلال، عضو مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تحية شكر وتقدير إلى أبناء الشعب المصري على المشاركة التصويتية غير المسبوقة بالانتخابات الرئاسية 2024، منذ انطلاقها أمس الأحد.



ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الإثنين، إلى عدم اقتصار كثافة عمليات التصويت على محافظات محددة؛ بل امتدت إلى كل ربوع مناطق وأنحاء الجمهورية.



ولفت إلى اصطفاف المصريين أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت بساعات، وذلك في مشهد يحدث للمرة الأولى بتاريخ الاستحقاقات السياسية، متابعا: «رغم الازدحام لم نر في وجه أحد من الناخبين السخط؛ بل على العكس كل الوجوه مسرورة ومستبشرة بالغد».



ودعا الناخب المصري إلى اختيار مرشح الحملة الرئيس الحالي، قائلا: «ندعو الناخب أن ينظر في بطاقة الترشيح، ويحكم ضميره بينه وبين ربنا، وسينتخب مرشحنا؛ نظرا لإنجازاته وتاريخه من العمل المتواجد على الأرض».



وأضاف أن صوت المواطن المصري؛ خطوة في طريق تدعيم واستمرار خطط التنمية على الأراضي المصرية، مشيرا إلى انعكاس أحداث الحرب الإسرائيلية على غزة إلى اتساع رؤية المواطن في إدراك أهمية التحديات الأمنية الراهنة وعدم انحصارها فقط على التحديات الاقتصادية.