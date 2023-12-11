النائب محمد عريبي: لم أتوقع اهتمام المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل

قال النائب محمد عريبي، عضو مجلس النواب، إنه لم يتوقع اهتمام المصريين بالمشاركة في الانتخابات بهذا الشكل، مشيدًا بمشاركة مختلف الطوائف من الشيوخ والشباب والرجال والنساء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «النهار»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، صباح الاثنين، أن «مظاهر الحشد أمام اللجان الانتخابية غير مسبوقة وغير متوقعة في جمهورية مصر العربية بالكامل».

ولفت إلى حرصه على المرور على مختلف اللجان بمحافظة الغربية، معربًا عن تقديره لمظاهر الحب والانتماء للدولة، وعدم وجود تجاوزات بين أنصار المرشحين، إضافة إلى المشهد الحضاري للعملية الانتخابية.

وتوقع أن تكون نسب المشاركة أكبر اليوم مقارنة بأمس، قائلًا إن المواطنين توافدوا بشكل كبير على مقار اللجان منذ الصباح الباكر.

وأرجع مشاركة مجموعات كبيرة من المواطنين في الانتخابات إلى المناخ السياسي الأفضل، مختتمًا: «الطوابير الممتدة منذ السابعة صباحًا وحتى الثانية عصرًا تضرب مثلا أن الشعب واع ويستطيع اختيار رئيسه».

ويتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».