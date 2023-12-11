إيران تبدأ محاكمة دبلوماسي أوروبي بتهمة التجسس في طهران

مثل موظف في الاتحاد الأوروبي من السويد أمام محكمة في طهران بتهمة التجسس، حسبما قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية السويدية اليوم الأحد.

واعتقل يوهان فلوديروس /33 عاما/ في مطار طهران في أبريل 2022 بعد قيامه برحلة خاصة إلى البلاد، وفقا لتقارير إيرانية. وهو محتجز في سجن إيفين سيئ السمعة في إيران منذ ذلك الحين.

وكان دبلوماسي سويدي كبير حاضرا في قاعة المحكمة عند بدء الإجراءات أمس السبت، لكنه منع من المشاركة، وفقا لوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي قال إن السويد طلبت مرة أخرى الإذن بالحضور عند استئناف المحاكمة.

وقال بيلستروم في بيان: "لا توجد أي أسباب على الإطلاق لاحتجاز يوهان فلوديروس، ناهيك عن تقديمه للمحاكمة. لقد ذكرت السويد والاتحاد الأوروبي ذلك بشكل لا لبس فيه لممثلي إيران".

وذكر بيلستروم أن المسؤولين السويديين "يعملون بشكل مكثف للغاية لتأمين إطلاق سراح يوهان فلوديروس" ولن يستسلموا حتى يتم إطلاق سراحه وعودته إلى الوطن.

كما أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد بشكل قاطع براءة يوهان فلوديروس ، المسجون منذ عام 2022 ، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، كان فلوديروس مؤخرا عضوا في فريق الخدمة الخارجية المسؤول عن أفغانستان. وعمل سابقا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي السويدية يلفا يوهانسون.

وأكدت الاستخبارات الإيرانية لأول مرة اعتقال فلوديروس في صيف عام 2022، لكنها لم تقدم أي معلومات حول هويته.

وذكرت فقط أن الشخص قد اعتقل بتهمة التجسس بعد أن زار البلاد عدة مرات كسائح.

وذكرت وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية "ميزان" اليوم الأحد إن فلوديروس متهم بالتعاون مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران.

وجاء اعتقال فلوديروس وسط توترات شديدة بين السويد وإيران. وتطالب إيران بإطلاق سراح المواطن السويدي "حامد ن . " الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة لتورطه في الإعدام الجماعى لسجناء سياسيين في إيران.

وفي مايو، أعدم القضاء الإيراني منشق سويدي إيراني تم اتهامه بالقيام بأنشطة إرهابية. كما صدر حكم بالإعدام بحق الطبيب أحمد رضا جلالي الذي يحمل جنسية مزدوجة في أعقاب اتهامه بالتجسس.