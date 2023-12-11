وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مجددا التزام بلاده بدعم أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مجددا التزام بلاده بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذلك خلال زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لواشنطن اليوم الإثنين.

وقال أوستن خلال كلمة في جامعة عسكرية: "نحن عازمون على أن نظهر للعالم أن أمريكا لن تتراجع عن دفاعنا عن الحرية".

وحذر أوستن، أنه في ظل الجدال داخل الكونجرس بشأن الإفراج عن المزيد من المساعدات العسكرية، فإن "التزامات أمريكا يجب الوفاء بها ويجب الدفاع عن أمن أمريكا ويجب الالتزام بكلمة أمريكا".

من جانبه، قال زيلينسكي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحارب ضد أوكرانيا فحسب، لكنه يستهدف أيضا أوروبا الحرة والمتحدة.

وقال إنه لا يدمر فقط حياة الناس في المدن الأوكرانية، ولكن هدفه الحقيقي هو الديمقراطية والحرية.

وأضاف زيلينسكي "إنه ينشر إيديولوجيته، ويبحث عن حلفاء حتى هنا في أمريكا، سلاحه ضدكم الآن هو الدعاية والتضليل".

وتابع أن أوكرانيا لن تتوقف عن الدفاع عن نفسها: "نحن نعرف ما الذي يجب أن نقوم به، ويمكنكم الاعتماد على أوكرانيا ونأمل بنفس القدر أن نتمكن من الاعتماد عليكم".

وحذر زيلينسكي: "عندما يتردد العالم الحر، فإن الديكتاتوريات تحتفل".