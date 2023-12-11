محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لمتابعة العمل داخل اللجان الانتخاببة في اليوم الثاني

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم، مع رؤساء الأحياء الأجهزة التنفيذية والمعنية بالعملية الانتخابية؛ استعدادا لليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، والتي شهد اليوم الأول منها إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة والظهور بصورة حضارية مشرفة.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الأجهزة التنفيذية والمعنية كثفت جهودها لظهور بصورة مشرفة خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وتجهيز المقار الانتخابية بنطاق المحافظة ولضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر.

وكشف عن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية، التي تعكس مدى ثقافة ووعي الشعب المصري، وتؤكد قوة وعظمة الدولة المصرية وقيادتها السياسية وأجهزتها الحكومية.

وأوضح أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل للجميع، ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته واختيار من يمثله للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

ووجه محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء والجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية، بالتنسيق المستمر فيما بينهم ومتابعة سير العملية الانتخابية خلال الأيام القادمة داخل المقار الانتخابية، وتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف.

وأكد استمرار رفع جميع الإشغالات في محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة؛ للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، ورفع مستوى النظافة في محيط المقار الانتخابية، وفي الشوارع المؤدية من وإلى اللجان الانتخابية، وتحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية.