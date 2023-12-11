الجامعة العربية تشارك في فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر في الدوحة

تنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي ينعقد بالدوحة على مدار يومين، تحت رعاية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسئولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين بشئون البترول والطاقة في المؤسسات العربية والدولية إلى جانب منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " التي تنظم المؤتمر.

وتشارك الأمانة العامة بوفد يترأسه السفير الدكتور علي بن ابراهيم المالكي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية نيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، كما تشارك المهندسة جميله مطر مدير إدارة الطاقة بورقة عمل حول التغيرات المناخية وتداعياتها على قطاع الطاقة في المنطقة العربية.

من جهته، أكد السفير المالكي أهمية حضور الأمانة العامة والمشاركة في هذه النسخة من المؤتمر، التي تأتي تحت شعار "الطاقة والتعاون العربي"، خاصة مع وجود عدد من الوزراء والمسئولين المختصين بالطاقة في الدول العربية.