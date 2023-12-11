مؤسستان فلسطينيتان تكشفان أعداد المعتقلات منذ العدوان على غزة

كشفت مؤسستان فلسطينيتان، أن إسرائيل اعتقلت منذ الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر الماضي، 142 من النساء والفتيات.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير في بيان مشترك أن من بين المعتقلات "طفلات رضيعات، ونساء مسنات"، وفقاً لما أورده موقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري، اليوم الاثنين.

وأضافت المؤسستان أنه "وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الأسيرات محتجزات في عدة سجون، منها (الدامون وهشارون)".

وقالت المؤسستان في البيان المشترك: "إدارة سجون الاحتلال أعلنت في نهاية شهر نوفمبر، عن وجود 260 معتقلا/معتقلة من غزة صنفتهم كمقاتلين غير شرعيين".

وأشار البيان إلى تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حول المعتقلين الفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة.

وجاء في البيان أن بن غفير "تقدم بطلب إلى مسئولة إدارة السجون، يتضمن نقل معتقلين من غزة، إلى قسم الزنازين (ركفيت) المقام تحت سجن (نيتسان الرملة)، الذي يعتبر من أسوأ السجون وأقدمها".