وزيرة الثقافة: التصويت في انتخابات الرئاسة أداءٌ للواجب نحو الدولة

تمنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن تكون الانتخابات الرئاسية خطوة على نحو مستقبل مطمئن لمصر.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، إنّ الرسالة الأهم من إدلائها بصوتها في الانتخابات هو الحرص على أداء الواجب نحو الدولة.

وأضافت أن كل من له حق الانتخاب عليه المشاركة في التصويت وأن يؤدي واجبه تجاه دولته، موضحة أنها لاحظت إقبالا كبيرا من الشباب للتصويت في الانتخابات.

وأشارت إلى أنها تواجدت في اللجنة الانتخابية في التاسعة والرابع من صباح الأحد، وكانت الطوابير أمام اللجنة الانتخابية كبيرة وممتدة وأغلبها من الشباب.

ولفتت إلى أنّ مشاركة الشباب أمر لافت للنظر بعدما كانوا يعزفون عن التصويت في استحقاقات سابقة، موضحة أن هذا الأمر يدل على مدى وعي الشعب وإحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم.

ونوهت كذلك بالمشاركة الكبيرة من قِبل المرأة المصرية في الانتخابات، استكمالا لدورها المهم في كل مناحي الحياة، وهو ما يدل على وعيها الشديد وإحساسها بالمسئولية.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».