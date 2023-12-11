قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انتخابات الرئاسة 2024 انطلقت بصورة مرضية، مؤكدًا سهولة ويسر وصول المواطنين للجان الانتخابات.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «النيل للأخبار»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، صباح الاثنين، أن «إقبال المصريين على المشاركة يعكس مدى وعي المواطن وحرصه على مقدرات بلده وتحقيق مصالحها العليا».

ولفت إلى أن «المواطن حريص على الإدلاء بصوته واختيار المرشح الأكثر جدية في أداء مهامه»، معقبًا: «الانتخابات تتيح الحرية الكاملة في الاختيار، وتوافد الشعب على اللجان في حشود دليل على أن المواطن واع وحريص على مستقبل بلده».

وأشار إلى أن «غرفة السيطرة التابعة لوزارة التنمية المحلية، تتيح إمكانية الاتصال المباشر بكل محافظات مصر ورئاسة الوزراء»، قائلًا إنها تساهم في السيطرة على أي أزمة.

وذكر أن «المحافظين جهزوا كل اللجان بالتجهيزات اللوجستية، ووفروا للمواطنين كل السبل للوصول إلى اللجان براحة ويسر تساعد على تأدية العملية الانتخابية».

وأوضح أن الوزارة توفر كل درجات السلامة والصحة بالتنسيق مع وزارة الصحة، مضيفًا أن اللجان تحيط بها سيارات إسعاف وعناصر طبية.

وصرح بتوفير سيارات لتوصيل ذوي الهمم إلى أماكنهم داخل اللجان، فضلًا عن إتاحة تجهيزات عالية داخل اللجان؛ لتحقيق جو عام يتيح للموظفين والقضاة القيام بدورهم والمواطنين الإدلاء بصوتهم.

ويتوجه المصريون، لليوم الثاني، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».