دبي تعتزم إنشاء صندوق استثمار جديد

أعلنت حكومة دبي اعتزامها إنشاء صندوق استثمار جديد لحشد الاستثمارات للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية، لينضم إلى مجموعة صناديق الثروة السيادية في دول الخليج والتي تدير أصولا تقترب قيمتها من 4 تريليونات دولار.

وسيدير صندوق دبي للاستثمار أصولا بمليارات الدولارات ويستثمر الأموال الحكومية وفوائض الاحتياطي العام داخليا وخارجيا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) الإماراتية الحكومية اليوم الاثنين. كما سيكون للصندوق حق إنشاء الشركات وصناديق الاستثمارات الفرعية إلى جانب شراء ودمج الشركات.

وقالت وام إن "الصندوق سيركز على الاستثمارات في الأسهم والسندات والأوراق المالية المختلفة لتحقيق عوائد مستدامة ويستطيع استكشاف آفاق أسواق المال المحلية والدولية".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشيخ مكتوم بن محمد نائب حاكم دبي سيتولى رئاسة الصندوق. وسيمتلك الصندوق حصصا في شركة كهرباء ومياه دبي وشركة تحصيل رسوم استخدام الطرق سالك، وتاكسي دبي والتي تم طرح حصصا من أسهمها خلال العامين الماضي والحالي.

ولم يتم الكشف عن إجمالي حجم أصول الصندوق الجديد، لكن حصة الحكومة في شركة كهرباء ومياه دبي بمفردها تقدر بحوالي 28 مليار دولار.

ويقول طارق فضل الله رئيس ذراع إدارة الأصول في الشرق الأوسط في شركة الاستثمار المالي العملاقة نومورا هولدنجز، إن "صناديق الثروة السيادية تنقل إدارة الأصول العامة إلى القرن الحادي والعشرين حيث يمكن للخبراء إدارتها بطريقة استثمارية.. تاريخيا كانت الحكومة تستخدم مزيجا من طرق الإدارة في التعامل مع هذه الأصول، حيث تتولى وزارة المالية إدارة بعضها، وتتولى الهيئات التنظيمية للمرافق إدارة البعض الأخر وغير ذلك".