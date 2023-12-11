صديق أسير إسرائيلي: من المستحيل تحرير أسرانا بالقتال

قال آرييل أفراموفيتش، صديق أحد الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى الفصائل الفلسطينية، إنه من المستحيل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من تحريره أسراه في قطاع غزة عن طريق القتال.



جاء ذلك في حديث لوكالة الأناضول، أدلى به أفراموفيتش على تلة قرب مدينة سديروت الإسرائيلية، حيث يمكن رؤية الدخان المتصاعد من مدينة خان يونس جنوب القطاع الفلسطيني الذي يتعرض لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي دون توقف منذ أكثر من شهرين.



أفراموفيتش، صديق الجندي الإسرائيلي نك بايزر الذي أسرته حركة "حماس" من قاعدة عسكرية اقتحمتها في 7 أكتوبر الماضي، قال إنه جاء إلى المنطقة لمشاهدة ما يحدث في غزة وللاطلاع على ما يجري.



وأعرب خلال حديثه عن اعتقاده بأن إعادة أكثر من 130 أسيرا إسرائيليا، معظمهم من الجنود، على قيد الحياة إلى إسرائيل من خلال الحرب "أمر غير ممكن".



وعزا أفراموفيتش اعتقاده باستحالة تحرير الأسرى من خلال الحرب إلى الأنفاق التي أنشأتها "حماس" في غزة، واصفا إياها بأنها "معقدة للغاية".



وتابع: "لا أعتقد أنه يمكننا إنقاذهم دون وقوع خسائر كبيرة، أعتقد أن السبيل الوحيد لتحرير الأسرى هو التفاوض، لأن حماس لن تسمح لنا بذلك من خلال القتال، سيكون هناك الكثير من الخسائر".



ودعا أفراموفيتش حكومة إسرائيل إلى التفاوض لإعادة كافة الأسرى في غزة سالمين، والتوصل إلى اتفاق مثل ما حدث مع صفقة تبادل الأسير جلعاد شاليط عام 2011، الذي أسرته فصائل مقاومة فلسطينية في 2006.