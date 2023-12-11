مدرب مانشستر يؤكد ثقته في قدرة فريقه على صنع المعجزة أمام بايرن ميونخ

أكد الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ثقته في قدرة فريقه على الفوز على بايرن ميونخ الألماني، للبقاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يحتاج لأن يكون أول فريق ينجح في التغلب على بايرن ميونخ على ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ سبتمبر عام 2017، على أمل أن تنتهي المواجهة الأخرى بين كوبنهاجن الدنماركي وجالطة سراي التركي بالتعادل.

وقال تن هاج: "ما أعرفه هو أنني لم أفكر ابدا في أي سيناريو سلبي، نحن نفكر بإيجابية، لذلك نحن نعلم ما سنفعل".

وأضاف: "يجب علينا الفوز للبقاء في أوروبا، لذلك الأمر كله يتمحور حول ذلك".

وتابع: "سنجهز الفريق بهذا الشعور والإيمان بقدراتنا، وأعتقد أننا أظهرنا ذلك في الأسابيع الأخيرة بأننا حينما نكون في أفضل أحوالنا فيمكننا فعل ذلك".

ويدخل مانشستر يونايتد المباراة في أعقاب خسارته القاسية أمام بورنموث صفر/3، والتي اعترف بعدها تن هاج بأن فريقه لم يكن جيدا بشكل كاف لمواصلة الأداء الجيد.

وقال إيريك تن هاج: "إنه فريقنا الذي يمنحنا الأمل، نحن نعلم بأننا لا نقدم الأداء الجيد، هذا واضح".

وأضاف: "لكننا لدينا أيضا أداء جيد، لذلك إذا نجحنا في فعل ذلك مع وجود الروح المناسبة، سنكون قادرين على الفوز على أي خصم".