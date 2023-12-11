قال المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال، إن إحدى المسئوليات الكبرى على عاتق الرئيس القادم تتمثل في وضع أسس مستقرة للنظام السياسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أن كل مسئول يحق أن تكون له بصمته، لكنّ من حق الدولة أن تحافظ على التوجهات العامة.

وأوضح أن هذه التوجهات تنبثق من استراتيجية عليا للدولة، ومشتقة من رؤية مصر 2030، موضحا أن المسئول عليه أن يعمل على التفاصيل دون المساس بالإطار العام.

وشدد على أن هذا الإطار أقرّته كل مؤسسات الدولة، ومن ثم تكون هذه هي المصلحة العليا للوطن وأهدافه الاستراتيجية، ومن ثم فإن عدم التزام أي هيئة أو مؤسسة بهذا النهج فهذا يعني وجود شيء خطأ، وفق تعبيره.

وصباح الأحد، انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام تنتهي، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».