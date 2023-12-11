أشرف زكي: أشكر المنظمين والقضاة على تسيير العملية الانتخابية على أكمل وجه

علق الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على مشهد التصويت في الانتخابات الرئاسية قائلا: إنها ليلة جميلة، تليق بمصر وشعبها من مختلف طوائفه وأن الشباب لديه الوعي الكافي للمشاركة، وأن ابنته وأصدقائها من أوائل من شارك في الانتخابات وأنه شاهد الكثير من الشباب المشاركين في الانتخابات.

وشكر زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج مصر جديدة، الذي يذاع على قناة etc المنظمين والمشرفين والمراقبين والقضاة على المجهود الكبير المبذول لسير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

وأشار إلى مشاركة كبيرة من الفنانين والفنانات في الساعات الأولى من فتح اللجان، مضيفا أن هذا أقل ما يقدم للوطن وواجب على كل مواطن في هذا الظرف الاستثنائي مع مايحدث في غزة وفلسطين فلابد من قول كلمتنا وقول مايليق بمصر.

وأوضح أن هناك ملفين أساسين متعلقين بالفن، الأول هو تعيين خريجي أكاديمية الفنون والكليات المتخصصة في المجال لأن ليس لديهم بدائل، والملف الآخر هو ملف حقوق الأداء العالمي والذي سننتهي منه في القريب.