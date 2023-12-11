الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف شبكة انفاق كبيرة في مدينة غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف شبكة كبيرة من الانفاق في مدينة غزة أسفل منطقة ميدان فلسطين.

صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري ،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل "في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وقال هاجاري إن قوات من اللواء 401مدرع، ووحدة الكوماندوز شايطيت 13 التابعة للبحرية، ووحدة شالداج التابعة لسلاح الجو استكملت مؤخرا الاستيلاء على منطقة ميدان فلسطين.

وأضاف " منطقة ميدان فلسطين تضم مكتب يحي السنوار (زعيم حركة حماس في قطاع غزة) ومكاتب حكومية وأصول كبار مسؤولي حماس وهناك شبكة من الانفاق الإرهابية ".

وتابع هاجاري أن القوات ،باستخدام معلومات استخبارتية دقيقة" حددت موقع شبكة "الانفاق الاستراتيجية" في المنطقة والتي ، يقول إنها متصلة بمستشفى الشفاء.

واستطرد "هذه المنطقة هى مركز القيادة الرئيسي حيث كان كبار قادة حماس موجودين فيه يوم السابع من أكتوبر وخلال القتال ،وأنهم انتقلوا خلال المعارك إلى مناطق أخرى ".

وتواصل إسرائيل توغلها في قطاع غزة في إطار حربها على حركة حماس ردا على قيام الأخيرة في السابع من شهر أكتوبر الماضي بعملية طوفان الأقصى التي شملت هجمات صاروخية واقتحام لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.