متحدث الكنيسة الأرثوذكسية: المشهد الانتخابي يقدم مؤشرات مطمئنة بشأن مستقبل مصر

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، إن «انتخابات الرئاسة 2024 مشهد وطني معبر عن حرص المصريين على التوجه نحو صناديق الانتخاب والإدلاء بأصواتهم».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، التي تقدم تغطية خاصة لانتخابات الرئاسة 2024، صباح الاثنين، أن الدولة المصرية أعدت للعملية الانتخابية بشكل تنظيمي شديد الرقي والاحترام والانضباط.

وذكر أن «المشهد الانتخابي على مدار أمس واليوم مفرح جدًا، ويقدم مؤشرات مطمئنة وإيجابية بشأن مستقبل مصر»، مؤكدًا حرص الكنيسة على توعية المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وأوضح أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قدم خلال الأيام الماضية، جرعات توعوية متتالية؛ لينبه أبناء الكنيسة وكل المصريين إلى أهمية المشاركة، كما تحدث أن المشاركة بناء للوطن وتقدم صورة إيجابية لمصر لدى العالم كله.

وذكر أن «الكنسية تؤمن بأهمية أن تكون حاضرة في كل قضايا الوطن وما يحتاجه، من منطلق المسئولية الوطنية والتاريخية الواقعة على عاتقها».

وعما تنتظره الكنيسة من الرئيس المقبل، استشهد بكلام بابا الإسكندرية الذي قال إن الرئيس القادم سيفكر بكل جدية في الاهتمام باحتياجات المصريين الذين انتخبوه، ويشعر بمسئولية كبرى نحوهم.

وأكمل: «البابا تمنى أن يكون هم الرئيس القادم الأول هو حياة المصريين، والاهتمام بالمواطن واحتياجاته وكل المتطلبات التي يحتاجها للعيش حياة كريمة».

ويتوجه المصريون، لليوم الثاني على التوالي، إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030.

وتستمر عملية التصويت 3 أيام تنتهي مساء الثلاثاء المقبل تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».