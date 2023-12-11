يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، في حلقة الأربعاء المقبل، المذيعة والممثلة ناردين فرج إحدى أبطال مسلسل "صوت وصورة" الذي انتهى عرضه مؤخرًا، ونجح بشكل كبير في التفاف الجمهور حوله ومتابعة قصته حتى آخر حلقة لمعرفة من قاتل الطبيب المتحرش عصام الصياد.

وتكشف ناردين، خلال حوارها في البرنامج، أنها تخوفت في البداية من قبول دور شخصية المحامية ماجدة علوان.

وتتحدث عن العديد من الكواليس والتفاصيل التي عاشها أبطال المسلسل طوال تصوير 30 حلقة في أجواء ممتازة، جعلت الجميع يقدم أقصى ما لديه في الأدوار المختلفة.

وتتضمن الحلقة، أيضًا لقاء مع أبطال مسرحية "بعيد عنك" التي تعرض في مركز الإبداع الفني في إطار اجتماعي كوميدي حول الفجوة التي بين الأزواج والزوجات، ويسمحان معها بتدخل الأقارب والأصدقاء في حياتهما الشخصية ما يجعل تلك الحياة تشبه العذاب بين المحبين.

ويتحدث صناع المسرحية وأبطالها، عن الفكرة التي أرادوا تقديمها من خلال العرض، والتي تتقاطع مع كثير من الحالات التي تكون فيها مشاكل زوجية خاصة بين الشباب.