رئيس أوكرانيا يجتمع اليوم مع رئيسة صندوق النقد الدولي

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لقاء كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي في واشنطن اليوم الاثنين، وهو نفس اليوم المنتظر أن يوافق فيه الصندوق على صرف شريحة جديدة من قرضه لأوكرانيا بقيمة 900 مليون دولار.

وأكدت متحدثة باسم صندوق النقد، اللقاء. ووصل زيلينسكي إلى وشنطن في وقت سابق اليوم لعقد سلسلة لقاءات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الكونجرس في إطار الجهود الرامية إلى الحصول على حزمة مساعدات جديدة من الولايات المتحدة بقيمة 60 مليار دولار، يعارض أعضاء الكونجرس الجمهوريون صرفها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه من المقرر أن يناقش مجلس إدارة صندوق النقد برنامج دعم أوكرانيا البالغة قيمته 6ر15 مليار دولار والذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي لمساعداتها في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأراضيها منذ آواخر فبراير من العام الماضي.

يأتي اجتماع المجلس بعد توصل بعثة الصندوق ومسؤولي أوكرانيا إلى اتفاق بشأن مراجعة تنفيذ البرنامج، والذي يتم غالبا إقراره بمجرد إرساله إلى مجلس إدارة الصندوق.

من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مع أعضاء الكونجرس غدا لإقناعهم بالموافقة على حزمة المساعدات. وتقول إدارة الرئيس الأمريكي إن المخصصات التي تم إقرارها في السابق لمساعدة أوكرانيا تكاد تنفد، في حين يقول زيلينسكي إن الهجوم المضاد الذي تشنه قواته على القوات الروسية متوقف تقريبا بسبب عدم توافر الأسلحة التي يحتاجها الجيش.