عفت السادات عن كثافة التصويت بالانتخابات: حرب غزة استنهضت المصريين وأعطتهم صحوة

رأى النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة استنهضت المصريين وجعلتهم يحرصون على المحافظة على إنجازاتهم، وهو ما تجلى في مشاهد الإقبال الكثيف على الانتخابات.

وقال خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، إن حالة من الوعي تشكلت لدى المواطنين في الفترة الماضية ما قادهم لاستعياب حجم الإنجاز الذي تحقّق في السنوات العشر الماضية.

وأضاف أن تشويها كبيرا يحدث على منصات التواصل الاجتماعي ضد الإنجازات التي حققتها الدولة، وتحديدا حالة الأمن والاستقرار التي نجحت في غرسها.

وأشار إلى أنّ الخطر الكبير الذي أحدثته حرب غزة، قاد المواطنين للاستنهاض في صحوة كبيرة، قادتهم لاسترجاع الكثير من الإنجازات التي تحققت، ومن ثم تولدت الحاجة للمحافظة على هذا الواقع.

وشدد على أن الأمن القومي المصري يحمل قيمة كبيرة في حين أن المنطقة بأكملها تعيش في أوضاع ملتهبة، مؤكدا أنّ مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تنعم بهذه الحالة من الأمن والاستقرار.

وانتهت عملية التصويت في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتم تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض، استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».