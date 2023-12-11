توقعات بوصول إيرادات موسم تجارة عيد الميلاد في ألمانيا إلى 120 مليار يورو

شهدت تجارة عيد الميلاد في ألمانيا تراجعا في الزخم مرة أخرى في الأسبوع الماضي.

وأظهرت نتائج استطلاع أجرته رابطة التجارة الألمانية "إتش دي إي" أن نحو 60% من الشركات التجارية التي شملها الاستطلاع (أكثر من 350 شركة) أعربت عن عدم رضاها مع التطور الأخير للإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي للرابطة شتيفان جنت اليوم الأحد تعليقا على نتائج الاستطلاع:" سار الأسبوع السابق على ثاني الآحاد الأربعة السابقة على عيد الميلاد بوتيرة أضعف بشكل ملحوظ مما كان عليه الحال في الأسبوع السابق على أول هذه الآحاد الأربعة. الكثير من التجار يعلقون آمالهم الآن على الشوط الأخير قبل أيام العيد".

ويتضح التطور الضعيف أيضا في قلة عدد العملاء داخل قلب المدن، وذكر غالبية التجار الذين يعملون في قلب المدن ويقدر عددهم بثلثى التجار أن عدد الزبائن قل مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.

ووفقا لتوقعات الرابطة، فإن من المنتظر أن تحقق إيرادات تجارة عيد الميلاد في شهري تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وكانون الأول/ديسمبر الجاري قيمة إجمالية تزيد قليلا عن 120 مليار يورو بارتفاع بنسبة 5ر1% مقارنة بمستواها في موسم 2022.