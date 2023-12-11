استطلاع رأي: 61 % من الأمريكيين غير راضين على سياسة بايدن تجاه حرب غزة

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة، عدم موافقة 61% من الأمريكيين على طريقة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب على غزة.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" على عينة تضمنت 2144 شخصا بالغا في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر الجاري، أن 34% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن اعتقادهم بأن تصرفات الإدارة الأمريكية لا تخدم السلام فيما يتعلق بغزة، فيما قال 20% إنهم يعتقدون أنها جعلت الأمر أقرب إلى الحل السلمي، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

ويعتقد 20% فقط من الأمريكيين أن إدارة الرئيس بايدن تخدم السلام فيما يتعلق بغزة. أما 46% من المشاركين في الاستطلاع فرأوا أن تصرفات إدارة بايدن ليس لها أي تأثير.

وفي حين فضل معظم المشاركين عدم التعليق على نهج بايدن تجاه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، أظهر الاستطلاع أن عدد الذين أرادوا منه إدانة هذه الاحتجاجات كان أكثر ممن أرادوا منه دعمها.

كما لوحظ أن نهج بايدن تجاه إسرائيل أدى إلى زيادة الخلافات داخل الحزب الديمقراطي.