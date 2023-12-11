بنك التنمية الأفريقي يوافق على قرض بمليار دولار لدعم خطة جنوب أفريقيا للتحول للطاقة النظيفة

وافق بنك التنمية الأفريقي ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاينة على برنامح ضمانات قروض بقيمة مليار دولار لزيادة الدعم لخطة جنوب أفريقيا المعلنة حديثا لتنفيذ التحول العادل إلى الطاقة النظيفة "جاست انيرجي ترانزيشن"، وفقا لبيان صدر أمس السبت.

ويتناول البرنامج مجالات مثال توليد الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتعامل مع بعد يتعلق بالعدالة ، بشكل خاص في إقليم مبومالانجا في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، على الحدود مع سوزايلاند وموزمبيق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المديرة العامة بالبنك لمنطقة جنوب أفريقيا، ليلى مقدم قولها " من خلال تمكين البنك من زيادة قدرته على الإقراض، سوف يدعم اتفاق الضمان التاريخي هذا التحول في الطاقة في جنوب أفريقيا".

وتسعى جنوب أفريقيا إلى تخفيف تأثير التحول من الوقود الأحفوري إلى أشكال أنظف من الطاقة على العائلات والمجتمعات في البلاد.