 انتخابات الرئاسة.. متحدث نادي القضاة: لا أحد يتدخل في أحكامنا أو شؤوننا - بوابة الشروق
الإثنين 11 ديسمبر 2023 3:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

انتخابات الرئاسة.. متحدث نادي القضاة: لا أحد يتدخل في أحكامنا أو شؤوننا

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 2:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 ديسمبر 2023 - 2:27 ص

قال المستشار أبو الحسين قايد، وكيل نادي القضاة والمتحدث الرسمي، إن غرفة العمليات بنادي القضاء تتابع العملية الانتخابية داخل اللجان على مدار اليوم؛ من أجل رصد شكاوى القضاة والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأحد، إلى تمتع قرارات القضاء المصري بالاستقلالية الكاملة بعيدا عن السلطة التنفيذية والتشريعية، قائلا: «لا أحد يستطيع أن يتدخل في شئون القضاء، وليس لأحد التدخل في أحكامنا».

وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة التي تخضع لإشراف قضائي على الانتخابات بين دول العالم، مؤكدا أن «القضاء المصري عظيم.. ويشهد له القاصي والداني»، مشيرا إلى تمثيل القضاء المصري داخل محكمة العدل الدولية بصفة مستمرة.

وأضاف أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية؛ يمنح المواطن المصري الشعور بالطمأنينة والثقة بنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى عدم رصد غرفة العمليات أي شكاوى من القضاة؛ نتيجة الجهود التنظيمية الكبيرة المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك