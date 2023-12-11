قال المستشار أبو الحسين قايد، وكيل نادي القضاة والمتحدث الرسمي، إن غرفة العمليات بنادي القضاء تتابع العملية الانتخابية داخل اللجان على مدار اليوم؛ من أجل رصد شكاوى القضاة والتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأحد، إلى تمتع قرارات القضاء المصري بالاستقلالية الكاملة بعيدا عن السلطة التنفيذية والتشريعية، قائلا: «لا أحد يستطيع أن يتدخل في شئون القضاء، وليس لأحد التدخل في أحكامنا».

وأوضح أن مصر الدولة الوحيدة التي تخضع لإشراف قضائي على الانتخابات بين دول العالم، مؤكدا أن «القضاء المصري عظيم.. ويشهد له القاصي والداني»، مشيرا إلى تمثيل القضاء المصري داخل محكمة العدل الدولية بصفة مستمرة.

وأضاف أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية؛ يمنح المواطن المصري الشعور بالطمأنينة والثقة بنزاهة العملية الانتخابية، مشيرا إلى عدم رصد غرفة العمليات أي شكاوى من القضاة؛ نتيجة الجهود التنظيمية الكبيرة المبذولة من الهيئة الوطنية للانتخابات.